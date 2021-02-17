В Башкирии 25-летний парень чуть не остался без руки

Гострудинспекция Башкирии расследует несчастный случай на предприятии в Октябрьском. Именно там молодой рабочий чуть не остался без руки.
9 февраля25-летний станочник выполнял подготовительные работы на инструменте. В этот момент механизм зажал руку несчастного. Ему срочно потребовалась помощь врачей, которые диагностировали у пострадавшего комбинированную травму, а также термические и химические ожоги запястья и кисти.
Сейчас сотрудники ведомства расследуют все обстоятельства произошедшего. По факту несчастного случая было возбуждено уголовное дело.