В Башкирии 25-летний парень чуть не остался без руки

Гострудинспекция Башкирии расследует несчастный случай на предприятии в Октябрьском. Именно там молодой рабочий чуть не остался без руки.

9 февраля25-летний станочник выполнял подготовительные работы на инструменте. В этот момент механизм зажал руку несчастного. Ему срочно потребовалась помощь врачей, которые диагностировали у пострадавшего комбинированную травму, а также термические и химические ожоги запястья и кисти.