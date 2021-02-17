В Уфе трехлетним братьям с ДЦП срочно нужна помощь

Семья Садыковых просит о помощи. У трехлетних сыновей диагноз ДЦП. Лишь дорогостоящая операция в США поможет мальчикам самостоятельно ходить. Цель – собрать 11 млн 330 тысяч рублей до 10 апреля. На сегодня удалось собрать более двух миллионов.

Диагноз ДЦП мальчикам поставили в возрасте одного года. Они родились недоношенными. Лечились даже у китайских врачей в течение трех месяцев. С рождения родители водят Самира и Сабира на реабилитацию. Для того, чтобы не пропускать лечебные курсы, Садыковы переехали из Салавата в Уфу.

Он у нас очень проблемный ребёнок. Полгода назад на четвереньках не сидел, а сейчас пополз, встаёт на колени. Он подошёл для этой операции, а это для нас огромный шанс. Айгуль Садыкова

Операция в Америке называется СДР – селективная дорзальная ризотомия. Эта процедура избавит от мышечной слабости и боли в ногах навсегда, мальчики смогут ходить самостоятельно.

Мы очень просим помочь нам собрать эту сумму. Сумма для нас неподъемная. Мы уже продали всё, что смогли – машину, землю. Сейчас у нас нет средств на операцию. Айгуль Садыкова

О сборе средств на операцию люди узнают в основном из соцсетей. Различные акции, репосты в «Инстаграме», спонсорская поддержка - любая помощь сейчас для Садыковых очень важна. Накануне в Миякинском районе организовали благотворительную ярмарку. Удалось собрать почти 55 тысяч.

Дата операции назначена на май. Возможно, именно ваш вклад сможет помочь малышам ходить. Осталось собрать 9 244 505 рублей.

Реквизиты для помощи:

Номер карты Сбербанк: 22 02 2007 3423 7413, Айгуль Разифовна Садыкова. Привязан к номеру: : 8 (999) 741 89 49.