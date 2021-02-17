В Башкирии начнут производить йогурты с биойодом

В детские йогурты добавят биойод. Об этом объявили на круглом столе о современных тенденциях в питании. Йодированную продукцию будет производить «Молочная кухня».

Опыт, по оценкам экспертов, уникальный для страны. По словам специалистов, из-за дефицита йода страдают более 2 млрд людей. Из-за недостатка микроэлемента выявляется эндемический зоб, умственная отсталость и кретинизм. Новый кисломолочный продукт создавали с целью профилактики заболеваний. Сейчас йогурт проходит заключительный этап регистрации. Если будет запрос от родителей, то йодированный йогурт начнут выдавать бесплатно.