Мэр Уфы рассказал, где установят стелу «Город трудовой доблести»

Жителями Башкирии было принято решение, где будет установлена стела «Город трудовой доблести» в Уфе. Мэр города Сергей Греков поделился результатами онлайн-голосования.

Установить стелу предлагалось на аллее по улице Первомайской или на перекрестке улиц Ленина и Заки Валиди. Решение 17 тысяч человек, которые приняли участие в онлайн-голосовании, разделилось почти поровну.

Из них 66,4% проголосовали за место напротив входа в парк Победы.