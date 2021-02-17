Мэр Уфы рассказал, где установят стелу «Город трудовой доблести»

Жителями Башкирии было принято решение, где будет установлена стела «Город трудовой доблести» в Уфе. Мэр города Сергей Греков поделился результатами онлайн-голосования.
Установить стелу предлагалось на аллее по улице Первомайской или на перекрестке улиц Ленина и Заки Валиди. Решение 17 тысяч человек, которые приняли участие в онлайн-голосовании, разделилось почти поровну.
Из них 66,4% проголосовали за место напротив входа в парк Победы.
Сейчас на федеральном уровне рассматривается вопрос об установке единой стелы во всех 20 городах, которые удостоены звания «Город трудовой доблести».