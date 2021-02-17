Уфимские моржи рассказали об особенностях зимнего плавания

В Уфе продолжают активно заниматься моржеванием. Прорубь в парке Якутова ждет своих пловцов. Четыре раза в неделю с 10:00 до 14:00 желающие заняться зимним плаванием могут либо начать, либо уже продолжить традицию.

На улице минус 20 – обычная погода зимой в России, а для Салавата Макаримова – отличный повод искупаться. Первый раз в ледяную воду он нырнул еще три года назад, и теперь этой традиции не нарушает. Как говорит мужчина, погружение в холодную воду для него – это ежегодное преодоление самого себя.

Я чувствую себя победителем. Я сделал это. Мне каждый раз не хочется туда идти. Я каждый раз принимаю решение, сидя дома на диване. Но я пришел сюда. Салават Макаримов

Так бодрит от обжигающей разницы температуры. Но она не во вред, а на пользу. Зимнее плавание приобретает спортивный статус. Так называемые моржи убеждены, что такие погружения под лед закаляет тело, а самое главное – дух.

Я всю жизнь этим занимаюсь. Это очень бодрит, я это очень люблю. Ильнур Мифтахов

С каждым годом моржевание приобретает все большую популярность не только у старшего поколения, но и у молодежи. Ледяная прорубь уже не страшит. Бывалые моржи уверяют, что подо льдом находится самая настоящая природная аптека.

Очень радует, что в последнее время много такой активной молодежи приходит к нам и занимается этим активным видом спорта. У нас 25-метровая дорожка, которую нужно именно проплыть. И дальше очень важно прочувствовать энергию воды Александр Пенкин, председатель Федерации закаливания и спортивного зимнего плавания Республике Башкортостан