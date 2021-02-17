Уфимские моржи рассказали об особенностях зимнего плавания

В Уфе продолжают активно заниматься моржеванием. Прорубь в парке Якутова ждет своих пловцов. Четыре раза в неделю с 10:00 до 14:00 желающие заняться зимним плаванием могут либо начать, либо уже продолжить традицию.
На улице минус 20 – обычная погода зимой в России, а для Салавата Макаримова – отличный повод искупаться. Первый раз в ледяную воду он нырнул еще три года назад, и теперь этой традиции не нарушает. Как говорит мужчина, погружение в холодную воду для него – это ежегодное преодоление самого себя.
Так бодрит от обжигающей разницы температуры. Но она не во вред, а на пользу. Зимнее плавание приобретает спортивный статус. Так называемые моржи убеждены, что такие погружения под лед закаляет тело, а самое главное – дух.
С каждым годом моржевание приобретает все большую популярность не только у старшего поколения, но и у молодежи. Ледяная прорубь уже не страшит. Бывалые моржи уверяют, что подо льдом находится самая настоящая природная аптека.
В планах у клуба и дальше популяризировать моржевание. Они призывают всех принимать активное участие в зимнем плавании. Перед первым погружением новичков обязательно проконсультируют и психологически подготовят. Единственное, что остается пловцу, – решиться.