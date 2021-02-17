Минспорта России, РФС и власти Башкирии заключили соглашение о развитии футбола в республике

Футбол без преувеличения можно считать одной из самых популярных и распространённых спортивных дисциплин в Башкортостане. Мы ставим себе задачу в ближайшие годы создать условия для увеличения количества тех, кто играет в футбол. Пока у нас в республике этим видом спорта занимаются больше 15 тысяч детей. Мы планируем сделать так, чтобы количество юных игроков увеличивалось и создавалась связь поколений. Чтобы ребята видели, как играет футбольный клуб «Уфа», и понимали, куда им стремиться. Считаю важным поддерживать наших спортсменов, способствовать повышению квалификации тренерского состава. Не менее важная задача – развитие спортивной инфраструктуры. В этом направлении Правительство Башкортостана предпринимает конкретные шаги. Футбольных полей в республике с каждым годом становится всё больше, идёт строительство крытого футбольного манежа. К 450-летию Уфы в 2024 году планируем строительство универсального футбольного стадиона. Соглашение, которое мы подписали, – это значимое событие, которое должно дать новый импульс развитию футбола в Башкортостане, стать стимулом для новых побед.

Радий Хабиров, глава Башкирии