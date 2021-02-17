Минспорта России, РФС и власти Башкирии заключили соглашение о развитии футбола в республике

В Башкирии заключено соглашение между Минспортом России, Российским футбольным союзом, Правительством РБ и Федерацией футбола. Согласно ему, в республике будет реализована стратегия развития данного вида спорта.

Фото №1 - Минспорта России, РФС и власти Башкирии заключили соглашение о развитии футбола в республике

В планах властей республики популяризировать еще больше футбол среди населения, увеличить количество занимающихся этим видом спорта,  как среди детей, так и взрослых. Для этого в Башкирии построят новые площадки, обучат специалистов и возведут новый стадион.

Подписи под документом поставили министр спорта России Олег Матыцин, президент РФС Александр Дюков, Глава Башкортостана Радий Хабиров и председатель республиканской Федерации футбола Ринат Шайбеков.

Цель соглашения – сделать самый массовый вид спорта ещё более популярным и доступным для жителей региона. К концу 2024 года в Башкортостане планируется построить полноразмерный футбольный манеж и стадион с трибунами на более чем 1 500 мест, модернизировать шесть полноразмерных полей и пять мини-футбольных площадок в нескольких муниципалитетах. В республике запланировали открытие пяти новых отделений футбола, обучение новых тренеров и судей. Совместно мы создадим систему подготовки резерва, вершиной которой станет ещё один профессиональный клуб, который даст возможность воспитанникам республиканских школ получать больше игровой практики в своём регионе.

Олег Матыцин

Футбол без преувеличения можно считать одной из самых популярных и распространённых спортивных дисциплин в Башкортостане. Мы ставим себе задачу в ближайшие годы создать условия для увеличения количества тех, кто играет в футбол. Пока у нас в республике этим видом спорта занимаются больше 15 тысяч детей. Мы планируем сделать так, чтобы количество юных игроков увеличивалось и создавалась связь поколений. Чтобы ребята видели, как играет футбольный клуб «Уфа», и понимали, куда им стремиться. Считаю важным поддерживать наших спортсменов, способствовать повышению квалификации тренерского состава. Не менее важная задача – развитие спортивной инфраструктуры. В этом направлении Правительство Башкортостана предпринимает конкретные шаги. Футбольных полей в республике с каждым годом становится всё больше, идёт строительство крытого футбольного манежа. К 450-летию Уфы в 2024 году планируем строительство универсального футбольного стадиона. Соглашение, которое мы подписали, – это значимое событие, которое должно дать новый импульс развитию футбола в Башкортостане, стать стимулом для новых побед.

Радий Хабиров, глава Башкирии

Президент РФС Александр Дюков отметил, что Башкортостан – регион с богатой футбольной историей и традициями. Футболом здесь регулярно занимаются более 65 тысяч человек, функционируют 60 инфраструктурных объектов.

По словам председателя республиканской Федерации футбола Рината Шайбекова, выход ФК «Уфа» в Российскую Премьер-лигу, успешное выступление клуба в последние годы, дебют команды в квалификации Лиги Европы вызвали огромный интерес к футболу среди подрастающего поколения.

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