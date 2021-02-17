Минспорта России, РФС и власти Башкирии заключили соглашение о развитии футбола в республике

В Башкирии заключено соглашение между Минспортом России, Российским футбольным союзом, Правительством РБ и Федерацией футбола. Согласно ему, в республике будет реализована стратегия развития данного вида спорта.
В планах властей республики популяризировать еще больше футбол среди населения, увеличить количество занимающихся этим видом спорта, как среди детей, так и взрослых. Для этого в Башкирии построят новые площадки, обучат специалистов и возведут новый стадион.
Подписи под документом поставили министр спорта России Олег Матыцин, президент РФС Александр Дюков, Глава Башкортостана Радий Хабиров и председатель республиканской Федерации футбола Ринат Шайбеков.
Президент РФС Александр Дюков отметил, что Башкортостан – регион с богатой футбольной историей и традициями. Футболом здесь регулярно занимаются более 65 тысяч человек, функционируют 60 инфраструктурных объектов.
По словам председателя республиканской Федерации футбола Рината Шайбекова, выход ФК «Уфа» в Российскую Премьер-лигу, успешное выступление клуба в последние годы, дебют команды в квалификации Лиги Европы вызвали огромный интерес к футболу среди подрастающего поколения.