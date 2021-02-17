В Уфе за махинации с землей осудили бывшего чиновника

Установлено, что в 2014 году обвиняемый подделал распоряжения о предоставлении своим родственникам и знакомым семи земельных участков общей площадью более 2 гектара и стоимостью свыше 26 млн. рублей. Для этого он использовал печатную машинку и оттиск печати муниципалитета.