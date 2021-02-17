В Уфе за махинации с землей осудили бывшего чиновника

В Уфе экс-чиновник администрации Кировского района получил четыре года условно. Бывшего начальники отдела по работе с отдаленными территориями Мунира Маннапова признали виновным в служебном подлоге и мошенничестве в особо крупном размере.
Установлено, что в 2014 году обвиняемый подделал распоряжения о предоставлении своим родственникам и знакомым семи земельных участков общей площадью более 2 гектара и стоимостью свыше 26 млн. рублей. Для этого он использовал печатную машинку и оттиск печати муниципалитета.
Свою вину мужчина признал. Кроме того, ему предстоит выплатить штраф в 700 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил