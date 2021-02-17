В Башкирии от коронавируса скончались 238 человек

Число зараженных коронавирусом в Башкирии приближается к новой отметке - в 27 тысяч человек. Это следует из данных, опубликованных на сайте оперативного штаба России.

За сутки было обнаружено и лабораторно подтверждено 153 факта заболевания covid-19. Общее число зараженных за все время пандемии составило 26 994 человека.

Из них почти 80% удалось побороть болезнь. Так, за минувшие сутки с полным выздоровлением были выписаны 257 пациентов, за все время - 21 263.