В Башкирии 28-летний пассажир изнасиловал таксистку

Им оказался 28-летний парень, который в последнее время проживает в Екатеринбурге. В ночь с 14 на 15 февраля молодой человек недалеко от автовокзала в Белорецке обратился к женщине с просьбой отвезти его в Учалы. Во время пути мужчина попросил остановить авто и тогда напал на несчастную.