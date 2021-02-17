В Башкирии 28-летний пассажир изнасиловал таксистку

Страшное преступление совершил 28-летний уроженец города Учалы. Молодого человека обвиняют в изнасиловании, избиении и ограблении. Подробности сообщает пресс-служба СК РФ по РБ.
В полицию Учалов обратилась 35-летняя женщина, работающая в службе такси. Она рассказала, что стала жертвой изнасилования и ограбления. Сотрудники правоохранительных органов быстр встали на след преступника.
Им оказался 28-летний парень, который в последнее время проживает в Екатеринбурге. В ночь с 14 на 15 февраля молодой человек недалеко от автовокзала в Белорецке обратился к женщине с просьбой отвезти его в Учалы. Во время пути мужчина попросил остановить авто и тогда напал на несчастную.
Парень избил женщину, отогнал машину в безлюдное место, изнасиловал таксистку, украл 6700 рублей, а потом потребовал отвезти его до нужного места. Только после завершения поездки женщина смогла обратиться за помощью.
Фото: СК РФ по РБ.