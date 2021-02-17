В Башкирии мужчина спас замерзающего на дороге пенсионера

Накануне, 16 февраля, во врачебную амбулаторию села Ямады Янаульского района доставили сильно замёрзшего пожилого мужчину. Оказывается, несчастный долгое время пролежал на дороге.

Фото №1 - В Башкирии мужчина спас замерзающего на дороге пенсионера

Как сообщает издание «Янаульские зори», мужчине на вид около 80 лет. При этом о себе он рассказать ничего не может. Врачи диагностировали у несчастного сильно обморожение.

От смерти пенсионера спас житель села Старый Варяш. Мужчина ехал в сторону Янаула, когда ещё было темно, но в этот момент увидел на дороге лежащего человека. Конечно, мужчина не смог проехать мимо и вышел на помощь старику. Несчастный уже не мог двигать руками и ногами – видимо, долгое время пролежал на земле.

К счастью, врачам удалось отогреть пенсионера. После первой помощь пострадавшего дедушку направили в Янаул на скорой помощи.

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