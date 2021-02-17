В Башкирии мужчина спас замерзающего на дороге пенсионера

Накануне, 16 февраля, во врачебную амбулаторию села Ямады Янаульского района доставили сильно замёрзшего пожилого мужчину. Оказывается, несчастный долгое время пролежал на дороге.

Как сообщает издание «Янаульские зори», мужчине на вид около 80 лет. При этом о себе он рассказать ничего не может. Врачи диагностировали у несчастного сильно обморожение.

От смерти пенсионера спас житель села Старый Варяш. Мужчина ехал в сторону Янаула, когда ещё было темно, но в этот момент увидел на дороге лежащего человека. Конечно, мужчина не смог проехать мимо и вышел на помощь старику. Несчастный уже не мог двигать руками и ногами – видимо, долгое время пролежал на земле.