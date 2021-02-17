К 450-летию Уфы построят универсальный футбольный стадион

В столице республики построят универсальный футбольный стадион к 450-летию Уфы в 2024 году. Об этом рассказал Глава Башкортостана Радий Хабиров после подписания соглашения о развитии футбола в республике.
Подписи под документом поставили министр спорта страны Олег Матыцин, президент РФС Александр Дюков, Глава Башкортостана Радий Хабиров и председатель республиканской Федерации футбола Ринат Шайбеков. Цель соглашения – сделать самый массовый вид спорта ещё более популярным и доступным.
К концу 2024 года в Башкортостане планируется построить полноразмерный футбольный манеж и стадион, модернизировать шесть полноразмерных полей и пять мини-футбольных площадок в нескольких муниципалитетах. В республике запланировали открытие пяти новых отделений футбола, обучение новых тренеров и судей. Будет создана система подготовки резерва, вершиной которой станет ещё один профессиональный клуб, а это возможность воспитанникам республиканских школ получать больше игровой практики в своём регионе.