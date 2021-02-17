К 450-летию Уфы построят универсальный футбольный стадион

К концу 2024 года в Башкортостане планируется построить полноразмерный футбольный манеж и стадион, модернизировать шесть полноразмерных полей и пять мини-футбольных площадок в нескольких муниципалитетах. В республике запланировали открытие пяти новых отделений футбола, обучение новых тренеров и судей. Будет создана система подготовки резерва, вершиной которой станет ещё один профессиональный клуб, а это возможность воспитанникам республиканских школ получать больше игровой практики в своём регионе.