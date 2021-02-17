БСТ покажет серию репортажей о жизни хоккеистов «Салавата Юлаева»

Кем бы стал Томи Ламса, если бы родители не настояли на его занятиях хоккеем? В каком бы виде спорта он мог еще себя проявить? Спортивная редакция телеканала БСТ готовит серию репортажей о внехоккейной жизни юлаевцев. Какие они за пределами ледовой площадки, чем увлекаются и как проводят день, когда нет матчей?
В ближайших хоккейных трансляциях Башкирское спутниковое телевидение расскажет телезрителям историю любви лучшего бомбардира команды Теему Хартикайнена и его супруги Аниины, а также познакомит с дочерями Владимира Жаркова.
Уже завтра, 18 февраля, «Салават Юлаев» встретится дома с казанским «Ак Барсом». Трансляция на БСТ начнется за полчаса до стартового свистка. За это время комментаторы матча расскажут о раскладе сил, выскажут свое мнение о лидерах Востока известные хоккейные эксперты. Также корреспонденты БСТ готовят материал о значимости и зрелищности «Зеленого дерби» в КХЛ. Начало в 18:30.