БСТ покажет серию репортажей о жизни хоккеистов «Салавата Юлаева»

Кем бы стал Томи Ламса, если бы родители не настояли на его занятиях хоккеем? В каком бы виде спорта он мог еще себя проявить? Спортивная редакция телеканала БСТ готовит серию репортажей о внехоккейной жизни юлаевцев. Какие они за пределами ледовой площадки, чем увлекаются и как проводят день, когда нет матчей?