В Башкирии прошел турнир по хоккею, посвященный выводу войск из Афганистана

Кубок проходит ежегодно, на этот раз он состоялся в шестой раз. В нем приняли участие четыре команды. Свой коллектив представили и ветераны боевых действий.

Для зрителей и спортсменов организовали горячее питание. По итогам игр первое место занял первый состав Иглино, на втором месте расположился коллектив «Йылан» из Тавтиманово, а замкнула тройку призеров команда «Сокол».

Мы проводим турнир не столько для себя, сколько для ребят, в которых хотим воспитать патриотизм, любовь к родине. Ильмир Юнусов, ветеран боевых действий в Афганистане

Хоккейный турнир – это одно из мероприятий, которое организуют ветераны боевых действий. Не забывают о семьях погибших воинов, поддерживают, периодически наведываются в гости.