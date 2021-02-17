В Башкирии прошел турнир по хоккею, посвященный выводу войск из Афганистана

Кубок проходит ежегодно, на этот раз он состоялся в шестой раз. В нем приняли участие четыре команды. Свой коллектив представили и ветераны боевых действий.
Для зрителей и спортсменов организовали горячее питание. По итогам игр первое место занял первый состав Иглино, на втором месте расположился коллектив «Йылан» из Тавтиманово, а замкнула тройку призеров команда «Сокол».
Хоккейный турнир – это одно из мероприятий, которое организуют ветераны боевых действий. Не забывают о семьях погибших воинов, поддерживают, периодически наведываются в гости.