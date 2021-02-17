В Уфе осудили тренера, который совратил 7-летнюю воспитанницу

Калининский районный суд Уфы осудил 36-летнего горожанина. Мужчине вынесли приговор по статье «действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста».
Тренер секции «ушу» в одном из детских центров совратил 7-летнюю девочку. Свои действия он объяснил ребёнку «игрой» и попросил воспитанницу никому не рассказывать о случившемся. Малышка поделилась о произошедшем с мамой и отказалась посещать секцию.
Обвиняемый непризнал вину. Однако суд вынес обвинительный приговор и назначил мужчине наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободны на 1 год и 6 месяцев. Также суд запретил мужчине заниматься педагогической деятельностью с несовершеннолетними.