В Абзелиловском районе прошло первенство по лыжным гонкам

В деревне Таштимерово Абзелиловского района прошло Открытое первенство района по лыжным гонкам. Соревнования посвятили памяти Мазгара Алсынбаева, заслуженного тренера России, мастера спорта СССР по лыжным гонкам, биатлону, велосипедному спорту.
В состязаниях приняли участие около 400 любителей здорового образа жизни. На лыжню вышли школьники и их родители. После финиша участники могли попробовать себя в стрельбе из оружия или лука, а также в хоккейных баталиях и метании валенок.
Встали на лыжи и зилаирцы. В рамках всероссийской массовой гонки «Лыжня России» прошли традиционные соревнования на Кубок главы администрации района. На старт вышли школьники, спортсмены-любители, ветераны спорта. В эстафетной гонке выступали семьями. Лыжный марафон стал дополнением к акции «От Земли до Марса».
Мероприятие стартовало еще прошлой осенью. Для участия нужно скачать приложение «Шагомер» и ежедневно отправлять свои результаты организаторам.