В Башкирии бассейн оздоровительного комплекса сделали доступным для инвалидов

Доступный спорт. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Победа» села Кандры (Туймазинский район) появилось новое оборудование для людей с ограниченными возможностями здоровья. В бассейне установили подъемник, который обеспечивает комфортный и безопасный спуск и подъем пловцов.
Инициатором приобретения стал местный житель, член поселковой организации Всероссийского общества инвалидов Айдар Саетгареев. Оборудование удалось купить в рамках программы «Доступная среда». Стоимость подъемника составила около 440 тысяч рублей.