В Башкирии бассейн оздоровительного комплекса сделали доступным для инвалидов

Доступный спорт. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Победа» села Кандры (Туймазинский район) появилось новое оборудование для людей с ограниченными возможностями здоровья. В бассейне установили подъемник, который обеспечивает комфортный и безопасный спуск и подъем пловцов.

Инициатором приобретения стал местный житель, член поселковой организации Всероссийского общества инвалидов Айдар Саетгареев. Оборудование  удалось купить в рамках программы  «Доступная среда». Стоимость подъемника составила около 440 тысяч рублей.

Сбылась она только сегодня, много людей приложило к этому руку. Поэтому сегодня моему счастью нет слов.

Айдар Саетгареев, член общества инвалидов с. Кандры
Телеканал БСТ в рамках программы «Счастливый час» запустил марафон «Счастливая женщина»
Башкорт йыры 2020