ГИБДД Уфы планирует наказать коммунальщиков за аварию из-за снега

Накануне, 16 февраля, в Уфе произошла серьёзная авария. На Индустриальном шоссе на крышу опрокинулся «Рено Дастер». Машина врезалась в снежный вал.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД Уфы, 45-летний водитель проезжал остановку «ЖБЗ-2», когда не справился с управлением и влетел в снежный вал. Внедорожник перевернулся, а автовладелец получил различные травмы и был госпитализирован.