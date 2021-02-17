ГИБДД Уфы планирует наказать коммунальщиков за аварию из-за снега

Накануне, 16 февраля, в Уфе произошла серьёзная авария. На Индустриальном шоссе на крышу опрокинулся «Рено Дастер». Машина врезалась в снежный вал.

Фото №1 - ГИБДД Уфы планирует наказать коммунальщиков за аварию из-за снега

Как сообщает пресс-служба ГИБДД Уфы, 45-летний водитель проезжал остановку «ЖБЗ-2», когда не справился с управлением и влетел в снежный вал. Внедорожник перевернулся, а автовладелец получил различные травмы и был госпитализирован.

Сотрудники ГИБДД утверждают, что присутствие снежного вала рядом с остановкой – нарушение со стороны коммунальной службы Калининского района.

Будет выдано предписание на устранение данных недостатков в эксплуатационном состоянии автомобильной дороги. В случае его невыполнения, должностным лицам грозит административная ответственность.

пресс-служба ГИБДД Уфы 

Фото: ГИБДД Уфы. 

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