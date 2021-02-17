В Уфе состоялся семинар по каратэ

В нем приняли участие около 30 тренеров и спортсменов из ближайших к столице республики городов и районов. Руководитель Федерации каратэ Башкортостана Рустем Магсумов обратил пристальное внимание собравшихся на работу ног во время поединков.
Также тренер попросил специалистов более внимательно относиться к воспитанию и дисциплине воспитанников. Чтобы перспективные ребята в юном возрасте не бросали заниматься, а становились профессиональными спортсменами и опытными наставниками. Не все участники семинара смогли дойти до конца.
В 2021 этот семинар стал уже вторым. Рустем Магсумов в прошлом месяце объяснил тренерам по каратэ тонкости работы после пандемии, а также рассказал, как взаимодействовать с родителями воспитанников.