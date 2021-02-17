В Уфе состоялся семинар по каратэ

В нем приняли участие около 30 тренеров и спортсменов из ближайших к столице республики городов и районов. Руководитель Федерации каратэ Башкортостана Рустем Магсумов обратил пристальное внимание собравшихся на работу ног во время поединков.

Также тренер попросил специалистов более внимательно относиться к воспитанию и дисциплине воспитанников. Чтобы перспективные ребята в юном возрасте не бросали заниматься, а становились профессиональными спортсменами и опытными наставниками. Не все участники семинара смогли дойти до конца.

Молодые ребята вчера пришли, говорили: «Я сейчас покажу». А в итоге немного ножки нагрузил и все – у кого рука, у кого нога. Рустам Магсумов, президент Федерации каратэ Республики Башкортостан