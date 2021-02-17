В Башкирии в деревенском роднике нашли труп женщины

Жуткий инцидент произошёл в Караидельском районе. Там на одном из родников местные нашли тело женщины. Подробности случившегося рассказали корреспонденты «КП-Уфа».

Один из сельчан отправился на родник набрать воду. Но наткнулся на замёрзшее тело неизвестной. Мужчина сообщил о находке в правоохранительные органы.