В Башкирии в деревенском роднике нашли труп женщины

Жуткий инцидент произошёл в Караидельском районе. Там на одном из родников местные нашли тело женщины. Подробности случившегося рассказали корреспонденты «КП-Уфа».
Один из сельчан отправился на родник набрать воду. Но наткнулся на замёрзшее тело неизвестной. Мужчина сообщил о находке в правоохранительные органы.
Погибшей оказалась46-летняя женщина. Предварительная причина смерти – несчастный случай. На теле погибшей не обнаружены следы насильственной смерти. Следователи отправили тело несчастной на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы выявить все причины произошедшего.