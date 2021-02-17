Бойцу из Башкирии предложили еще один бой в лиге Хабиба Нурмагомедова

Руслану Яманбаеву из Нефтекамска предложили еще один бой в лиге Eagle Fighting Championship (EFC). Возможно, башкирскому бойцу предстоит сразиться в ближайшее время.
Этот поединок может стать вторым в лиге, организованной Хабибом Нурмагомедовым. Первый состоялся в начале месяца. Руслан Яманбаев одержал уверенную победу над соперником во время боя, который транслировался на телеканале «Матч Боец».
Несостоявшийся учитель ОБЖ и физкультуры, зато успешный боец и уже тренер по смешанным единоборствам. Прежде чем добраться до Нефтекамска и до лиги Хабиба Нурмагомедова, Руслан Яманбаев пожил в Давлеканово, Чишминском районе, в Уфе, Екатеринбурге. Сначала занимался кикбоксингом, потом тайским боксом, затем Артур Мухаметдинов и Венер Галиев пригласили в смешанные бои. В этом виде больше пяти лет. Сейчас подписал контракт с EFC – это новая лига, которую организовал Хабиб Нурмагомедов.
И он сумел это сделать. Перед боем с Сеймуром Рзаевым анализировали поведение соперника, строили тактику.
Руслан Яманбаев одержал победу уже во втором раунде. Хотя планировал разделаться с соперников уже в первом.
Теперь он продолжает готовиться к следующим боям. По контракту он должен провести еще три поединка.