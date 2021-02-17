Бойцу из Башкирии предложили еще один бой в лиге Хабиба Нурмагомедова

Руслану Яманбаеву из Нефтекамска предложили еще один бой в лиге Eagle Fighting Championship (EFC). Возможно, башкирскому бойцу предстоит сразиться в ближайшее время.

Этот поединок может стать вторым в лиге, организованной Хабибом Нурмагомедовым. Первый состоялся в начале месяца. Руслан Яманбаев одержал уверенную победу над соперником во время боя, который транслировался на телеканале «Матч Боец».

Несостоявшийся учитель ОБЖ и физкультуры, зато успешный боец и уже тренер по смешанным единоборствам. Прежде чем добраться до Нефтекамска и до лиги Хабиба Нурмагомедова, Руслан Яманбаев пожил в Давлеканово, Чишминском районе, в Уфе, Екатеринбурге. Сначала занимался кикбоксингом, потом тайским боксом, затем Артур Мухаметдинов и Венер Галиев пригласили в смешанные бои. В этом виде больше пяти лет. Сейчас подписал контракт с EFC – это новая лига, которую организовал Хабиб Нурмагомедов.

Ребята говорят, что не боятся. Это бред, переживают все. Нужно было хорошо заявить о себе в этом промоушене. Руслан Яманбаев, победитель боя в EFC

И он сумел это сделать. Перед боем с Сеймуром Рзаевым анализировали поведение соперника, строили тактику.

Все его «коронки», поединки в основном заканчивались в стойке, и в основном с акцентом на ударную технику. Соответственно, мы решили выбрать такую тактику: работа с заходом под его удары рук, сближение, контроль около сетки октагона и перевода в партер, и завершение поединка в партере. Что, соответственно, Руслан и сделал. Александр Силантьев, главный тренер Федерации ММА г. Нефтекамска

Руслан Яманбаев одержал победу уже во втором раунде. Хотя планировал разделаться с соперников уже в первом.

Рассчитывал, что в первом раунде его получится победить. Пропустил удар, он тоже не лыком шит, получилось так, что во втором раунде бросил его, а там уже закончил. Руслан Яманбаев, победитель боя в EFC