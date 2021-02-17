Строящийся в Уфе Центр спортивной гимнастики высоко оценила Светлана Хоркина

В Уфе к конце осени появится новый Центр спортивной гимнастики. По словам главы Башкирии Радия Хабиров, объект будет сдан уже 1 ноября этого года.
С ходом строительства приехала познакомиться прославленная российская спортсменка, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина. Именно в этом виде спорта она стала мировой знаменитостью.
В ходе экскурсии Хоркина поделилась со своим мнением по поводу того, как должен выглядеть объект, дала ценные советы, а также оценила масштабы строительства.
По ее мнению, уникальность уфимского Центра спортивной гимнастики заключается в том, что в нем предусмотрены гостиничные места, большая площадь [площадь здания 8 586 м2], два зала, отдельный зал для хореографии.
В свою очередь руководитель региона выразил надежду на то, что спортсменка приедете на открытие Центра.