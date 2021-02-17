Строящийся в Уфе Центр спортивной гимнастики высоко оценила Светлана Хоркина

В Уфе к конце осени появится новый Центр спортивной гимнастики. По словам главы Башкирии Радия Хабиров, объект будет сдан уже 1 ноября этого года. 

Фото №1 - Строящийся в Уфе Центр спортивной гимнастики высоко оценила Светлана Хоркина

С ходом строительства приехала познакомиться прославленная российская спортсменка, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина. Именно в этом виде спорта она стала мировой знаменитостью. 

В ходе экскурсии Хоркина поделилась со своим мнением по поводу того, как должен выглядеть объект, дала ценные советы, а также оценила масштабы строительства.

«Каждый уголочек зала имеет особое значение в подготовке спортсменов. Есть сложнейшие трюковые элементы, для подготовки к которым требуется пройти много ступеней. Все, что мы видели, очень хорошо. Мы сделали свои поправки, изменения, замечания, высказали пожелания. Именно это в дальнейшем позволит детишкам из республики войти в сборную России и в будущем выступать на международном уровне и на Олимпийских играх»

Светлана Хоркина, олимпийская чемпионка

По ее мнению, уникальность уфимского Центра спортивной гимнастики заключается в том, что в нем предусмотрены гостиничные места, большая площадь [площадь здания 8 586 м2], два зала, отдельный зал для хореографии.

В свою очередь руководитель региона выразил надежду на то, что спортсменка приедете на открытие Центра. 

Ждём Светлану Васильевну на открытии объекта, наши строители обещали сдать его раньше срока - уже к 1 ноября текущего года.

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