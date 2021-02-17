Строящийся в Уфе Центр спортивной гимнастики высоко оценила Светлана Хоркина

«Каждый уголочек зала имеет особое значение в подготовке спортсменов. Есть сложнейшие трюковые элементы, для подготовки к которым требуется пройти много ступеней. Все, что мы видели, очень хорошо. Мы сделали свои поправки, изменения, замечания, высказали пожелания. Именно это в дальнейшем позволит детишкам из республики войти в сборную России и в будущем выступать на международном уровне и на Олимпийских играх»

Светлана Хоркина, олимпийская чемпионка