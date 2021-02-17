Метель и снегопад: в Башкирии ожидается ухудшение погодных условий

Синоптики Башкирии прогнозируют ухудшение погодных условий.
По югу республики ожидаются порывы ветра до 18 м/сек, сильный снег и, как следствие, ухудшение видимости. Также в Башкирии ожидается сильная метель до 500 м.
Сотрудники МЧС призывают водителей быть особенно внимательными на дорогах в связи с сильным ухудшением погоды. Особенно важно соблюдать скоростной режим, не забывать, что парковать машины возле деревьев и слабоукреплённых конструкций может быть опасно.
Температура воздуха ночью опустится до —23-28°С, местами до —33°С. Днём столбик термометра покажет —12-17°С.