Метель и снегопад: в Башкирии ожидается ухудшение погодных условий

По югу республики ожидаются порывы ветра до 18 м/сек, сильный снег и, как следствие, ухудшение видимости. Также в Башкирии ожидается сильная метель до 500 м.

Сотрудники МЧС призывают водителей быть особенно внимательными на дорогах в связи с сильным ухудшением погоды. Особенно важно соблюдать скоростной режим, не забывать, что парковать машины возле деревьев и слабоукреплённых конструкций может быть опасно.