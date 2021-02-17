В «Башавтотрансе» объяснили повышение платы за проезд

«Башавтотранс» меняет тарифы из-за повышения стоимости энергоресурсов. Так в компании объяснили причину повышения оплаты проезда. Например, стоимость дизельного топлива за последние 5 лет выросла на 40 процентов. Это 17 рублей за 1 литр.

Так, с марта перевозчик устанавливает новые цены на проезд. К примеру, в Уфе за расчет по банковской карте и наличными придется заплатить 29 рублей. Дешевле проезд будет стоить для владельцев карты «Алга» – 23 рубля.