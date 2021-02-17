В Уфе прошла встреча активистов «СтопБашРТС» и представителей МинЖКХ

Покричали и разошлись. В Уфе прошло собрание активистов движения «СтопБашРТС» и представителей МинЖКХ по проблеме роста платежей за отопление. В декабре произошел скачок более чем на 42 процента.

Собравшиеся бурно высказывали свои претензии, откуда такие тарифы и насколько обоснованы цифры в квитанциях. Однако диалог не сложился, конструктивных предложений не прозвучало. К тому же представитель компании «БашРТС» Ирина Попова на встречу не явилась. Ответ пришлось держать лишь чиновникам.

К сожалению, конструктивного диалога не совсем получилось. Потому что активист общественного движения Альберт Рахматуллин попытался сорвать эту встречу, не дав нам отчитаться по тем направлениям, которые были запланированы. Видимо, на том человек делает себе имя, и простые бабушки и дедушки, которые пришли услышать ответы на свои вопросы, не смогли их получить.

Ирина Голованова, первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан
Фото №1 - В Уфе прошла встреча активистов «СтопБашРТС» и представителей МинЖКХ

Помимо уфимцев, на встречу также приехали жители других городов республики. Поэтому по окончании встречи, которая растянулась на три часа, недовольные плательщики были вынуждены лично пообщаться с представителями МинЖКХ. Было решено впредь проводить такие мероприятия отдельно в каждом муниципалитете. По поручению главы республики ресурсоснабжающие организации  должны сделать перерасчет в случае, если рост платежей составил более 42 процентов. К тому же в регионе создана межведомственная комиссия, цель которой – найти нарушителей и добиться устранения отопительной проблемы не за счет кармана жителей.

Никто не готов друг друга там услышать, их надо, конечно, постараться примирять на базе СПЧ, на базе каких-то организаций,  которые готовы всех действительно посадить за стол переговоров и сказать: «Давайте, чиновники, вы должны делать такие-то и такие-то мероприятия. Вот вам такой-то срок, давайте определять, что было сделано за этот период». И тогда люди увидят результат.

Вадим Беляков, руководитель общественной организации «Уфасити.ми», заместитель председателя СПЧ при Главе Республики Башкортостан
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