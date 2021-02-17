В Башкирии сын-наркоман оформил на отца многотысячные кредиты

Что значит слово «семья» и сколько оно может стоить? Сын оформил почти десяток кредитов на своих родителей. Банки требуют денег с отца и матери, а полицейские не возбуждают дело, даже когда молодой человек сам приходит к ним с явкой с повинной.
Звонки утром и днем, вечером и ночью, как минимум 50 раз в сутки. На том конце провода – кредиторы из нескольких банков и почти десятка микрофинансовых организаций. По документам Махмут Узбекович – злостный неплательщик, взял кредитов почти на миллион, а по факту инвалид 2 группы и просто несчастный отец, страдающий от сына с алко- и наркозависимостью.
Пока мама с папой разводили цветы, Ринат разводил своих займодателей, да не один. Семья Сахибгареевых винит во всем некоего Дамира Фархутдинова – лучшего друга детства сына. Родители считают, что именно он подсадил их чадо на наркотики и алкоголь.
Сам Фархутдинов на связь не выходит, трубки не берет, в соцсетях не сидит. Но это не значит, что от компьютерных технологий он может быть далек, совсем наоборот. В далеком 2008-м Фархутдинова задержали сотрудники ФСБ и в том же году осудили на полтора года за создание троянского вируса под названием Pinch. Как рассказывает сам Ринат, набрать долги его действительно спровоцировал друг и собственная глупость. Почти год пишет правоохранителям явки с повинной, но полицейские почему-то не спешат заводить уголовное дело.
Все операции по займам оформлялись онлайн, рассказывает Ринат. Он готов даже сесть в тюрьму, если правоохранители усмотрят в его действиях факты мошенничества. Самое главное для непутевого сына сейчас – обелить имя родителей и чтобы его уже бывший товарищ тоже ответил по закону.
Эксперты говорят, если даже полиция не возбудит дело по заявлению Сахибгареевых, кредиторы сделают это за них, через суд. Тогда непутевому сыну и его другу – в случае если факт мошенничества будет доказан – грозит до 10 лет тюрьмы. У родителей еще есть время подумать, стоит ли свобода сына шестизначной цифры.