В Башкирии сын-наркоман оформил на отца многотысячные кредиты

Что значит слово «семья» и сколько оно может стоить? Сын оформил почти десяток кредитов на своих родителей. Банки требуют денег с отца и матери, а полицейские не возбуждают дело, даже когда молодой человек сам приходит к ним с явкой с повинной.

Звонки утром и днем, вечером и ночью, как минимум 50 раз в сутки. На том конце провода – кредиторы из нескольких банков и почти десятка микрофинансовых организаций. По документам Махмут Узбекович – злостный неплательщик, взял кредитов почти на миллион, а по факту инвалид 2 группы и просто несчастный отец, страдающий от сына с алко- и наркозависимостью.

Мы и не подозревали, что на нас такие кредиты висят, жили себе и не тужили. Занимаемся разведением цветов, у нас участок, заняты там. Махмут Сахибгареев, пострадавший

Пока мама с папой разводили цветы, Ринат разводил своих займодателей, да не один. Семья Сахибгареевых винит во всем некоего Дамира Фархутдинова – лучшего друга детства сына. Родители считают, что именно он подсадил их чадо на наркотики и алкоголь.

Как смог? Я думаю, его друг Фархутдинов. Он мастер, компьютерный гений. Может быть, что-то взломали. А кредитки вот здесь, на полочке лежали у нас. Махмут Сахибгареев, пострадавший

Сам Фархутдинов на связь не выходит, трубки не берет, в соцсетях не сидит. Но это не значит, что от компьютерных технологий он может быть далек, совсем наоборот. В далеком 2008-м Фархутдинова задержали сотрудники ФСБ и в том же году осудили на полтора года за создание троянского вируса под названием Pinch. Как рассказывает сам Ринат, набрать долги его действительно спровоцировал друг и собственная глупость. Почти год пишет правоохранителям явки с повинной, но полицейские почему-то не спешат заводить уголовное дело.

Говорит, какой-то проект у него там есть, надо денег одолжить. Я сказал, что у меня денег нет. Он говорит, есть вариант через «Сбербанк онлайн», начнем с маленькой суммы. Я ему доверился, потому что друг детства. Ринат Сахибгареев, сын Махмута Сахибгареева

Все операции по займам оформлялись онлайн, рассказывает Ринат. Он готов даже сесть в тюрьму, если правоохранители усмотрят в его действиях факты мошенничества. Самое главное для непутевого сына сейчас – обелить имя родителей и чтобы его уже бывший товарищ тоже ответил по закону.

Когда человек берт кредит, банк должен в первую очередь по паспорту идентифицировать его личность. Как так получилось, что кредит выдали какому-то третьему лицу? Я бы на их месте обратился с иском в суд, чтобы признать эти договоры недействительными. Искандер Фахретдинов, адвокат