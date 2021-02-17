Диспансеризация – 2021: что нужно знать жителям Башкирии

Почти 940 тысяч жителей Башкортостана будут охвачены диспансеризацией в этом году. Об этом сообщили в республиканском Минздраве. Профилактические осмотры у врачей в поликлиниках направлены на то, чтобы предотвратить инвалидность и преждевременную смерть, а также вовремя заметить опасные заболевания. Во время современных медосмотров разговаривает даже оборудование.

Светлана Степанова один раз уже участвовала в диспансеризации, теперь дождалась второй. Считает, что это важно – проходить комплексное обследование у медиков, чтобы знать, где таится враг, и сразу принимать меры. Рекомендации врача помогают сделать жизнь качественнее, уверена женщина.

Проходила один раз, там тоже по годам было. Я только за, потому что нам лень в больницу идти иногда. А здесь очень удобно. И нужно проверяться. Возраст как бы, раз в год обязательно.

Светлана Степанова

Диспансеризация проводится один раз в 3 года. Ее проходят те, кому уже исполнилось 18 лет. В этом году медики ждут рожденных в 79-м, 82-м, 85-м, 88-м, 91-м, 94-м, 97-м, 2000-м и 2003-м годах. Исключение – те, кто старше 40 лет, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, «блокадники». Они могут обследоваться ежегодно.

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Современное «говорящее» оборудование делает процесс увлекательным. Но главное, конечно, то, что скажет врач. Во время диспансеризации устанавливаются основные риски: повышенный уровень артериального давления, уровень холестерина и глюкозы в крови, курение табака, потребление алкоголя, нерациональное питание, низкая физическая активность, избыточная масса тела или ожирение. Доктор подскажет, как сохранять главную ценность – здоровье.

Необходимо для того, чтобы выявить эти заболевания, так как они являются самой основной причиной смертности населения. После выявления каких-либо заболеваний, врач-терапевт участковый, врач отделения профилактики проводит дальнейшее дообследование пациента, направляет на обследование, которое не входит в рамки диспансеризации, и уже назначает лечение.

Елена Решетникова, заведующая отделением медицинской профилактики ГКБ №13 г. Уфы
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Это для того и делается, что это рутинные мероприятия, которые используются в повседневной практике, но если их использовать на большую группу населения, помогают выявлять значимое количество тех или иных заболеваний. Это достаточно недорогие мероприятия, которые есть в любой поликлинике, в том числе и в нашей они реализованы.

Булат Гарифуллин, главный врач ГКБ №13 г. Уфы

Пройти диспансеризацию можно до конца года. А записаться на прием к врачу просто: нужно обратиться в поликлинику по месту жительства либо записаться на прием по телефону 13-01, а также через портал Госуслуг или мобильное приложение «К врачу».

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