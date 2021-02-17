Диспансеризация – 2021: что нужно знать жителям Башкирии

Почти 940 тысяч жителей Башкортостана будут охвачены диспансеризацией в этом году. Об этом сообщили в республиканском Минздраве. Профилактические осмотры у врачей в поликлиниках направлены на то, чтобы предотвратить инвалидность и преждевременную смерть, а также вовремя заметить опасные заболевания. Во время современных медосмотров разговаривает даже оборудование.

Светлана Степанова один раз уже участвовала в диспансеризации, теперь дождалась второй. Считает, что это важно – проходить комплексное обследование у медиков, чтобы знать, где таится враг, и сразу принимать меры. Рекомендации врача помогают сделать жизнь качественнее, уверена женщина.

Проходила один раз, там тоже по годам было. Я только за, потому что нам лень в больницу идти иногда. А здесь очень удобно. И нужно проверяться. Возраст как бы, раз в год обязательно. Светлана Степанова

Диспансеризация проводится один раз в 3 года. Ее проходят те, кому уже исполнилось 18 лет. В этом году медики ждут рожденных в 79-м, 82-м, 85-м, 88-м, 91-м, 94-м, 97-м, 2000-м и 2003-м годах. Исключение – те, кто старше 40 лет, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, «блокадники». Они могут обследоваться ежегодно.

Современное «говорящее» оборудование делает процесс увлекательным. Но главное, конечно, то, что скажет врач. Во время диспансеризации устанавливаются основные риски: повышенный уровень артериального давления, уровень холестерина и глюкозы в крови, курение табака, потребление алкоголя, нерациональное питание, низкая физическая активность, избыточная масса тела или ожирение. Доктор подскажет, как сохранять главную ценность – здоровье.

Необходимо для того, чтобы выявить эти заболевания, так как они являются самой основной причиной смертности населения. После выявления каких-либо заболеваний, врач-терапевт участковый, врач отделения профилактики проводит дальнейшее дообследование пациента, направляет на обследование, которое не входит в рамки диспансеризации, и уже назначает лечение. Елена Решетникова, заведующая отделением медицинской профилактики ГКБ №13 г. Уфы

Это для того и делается, что это рутинные мероприятия, которые используются в повседневной практике, но если их использовать на большую группу населения, помогают выявлять значимое количество тех или иных заболеваний. Это достаточно недорогие мероприятия, которые есть в любой поликлинике, в том числе и в нашей они реализованы. Булат Гарифуллин, главный врач ГКБ №13 г. Уфы