Диспансеризация – 2021: что нужно знать жителям Башкирии

Почти 940 тысяч жителей Башкортостана будут охвачены диспансеризацией в этом году. Об этом сообщили в республиканском Минздраве. Профилактические осмотры у врачей в поликлиниках направлены на то, чтобы предотвратить инвалидность и преждевременную смерть, а также вовремя заметить опасные заболевания. Во время современных медосмотров разговаривает даже оборудование.
Светлана Степанова один раз уже участвовала в диспансеризации, теперь дождалась второй. Считает, что это важно – проходить комплексное обследование у медиков, чтобы знать, где таится враг, и сразу принимать меры. Рекомендации врача помогают сделать жизнь качественнее, уверена женщина.
Диспансеризация проводится один раз в 3 года. Ее проходят те, кому уже исполнилось 18 лет. В этом году медики ждут рожденных в 79-м, 82-м, 85-м, 88-м, 91-м, 94-м, 97-м, 2000-м и 2003-м годах. Исключение – те, кто старше 40 лет, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, «блокадники». Они могут обследоваться ежегодно.
Современное «говорящее» оборудование делает процесс увлекательным. Но главное, конечно, то, что скажет врач. Во время диспансеризации устанавливаются основные риски: повышенный уровень артериального давления, уровень холестерина и глюкозы в крови, курение табака, потребление алкоголя, нерациональное питание, низкая физическая активность, избыточная масса тела или ожирение. Доктор подскажет, как сохранять главную ценность – здоровье.
Пройти диспансеризацию можно до конца года. А записаться на прием к врачу просто: нужно обратиться в поликлинику по месту жительства либо записаться на прием по телефону 13-01, а также через портал Госуслуг или мобильное приложение «К врачу».