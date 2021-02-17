В Уфе робот впервые прооперировал ребенка

Робот «Да Винчи» впервые прооперировал ребенка. В клинике БГМУ совместно с врачами Республиканской детской клинической больницы скорректировали патологию развития почки у подростка. С помощью робота проведено уже свыше 1000 операций, а вот несовершеннолетних пациентов у «Да Винчи» еще не было.
В железных руках врача сегодня впервые ребенок. Пациенту 14 лет, на здоровье мальчик не жаловался. А вот диспансеризация показала гидронефроз – врожденную патологию развития почки. Если затянуть с операцией при таком диагнозе, то можно остаться без органа.
Кажущиеся большими на экране клешни робота «Да Винчи» на самом деле размером со спичечную головку. Чтобы провести операцию, врачу достаточно джойстика и микроскопа. И для этого хватает прокола. У ребенка не будет больших шрамов, через 2 часа он сможет встать с кровати, а на следующий день после операции уже выписаться.
Взрослым при помощи робота провели уже более 1000 операций. Например, Гульсум Давлетова – жительница Казахстана. У 39-летней женщины онкологическое заболевание. Она искала лучшую клинику по всей стране. Выбор пал на Башкортостан. Здесь процесс ее восстановления после операции пройдет быстрее, уверена женщина.
Робот-хирург «Да Винчи» – единственный в ПФО. На каждой операции присутствуют студенты медвуза. Это уникальная возможность познакомиться с принципом работы электронного манипулятора. А в скором времени в клинике планируют приобрести еще одного робота, более высокотехнологичного.