В Уфе робот впервые прооперировал ребенка

Робот «Да Винчи» впервые прооперировал ребенка. В клинике БГМУ совместно с врачами Республиканской детской клинической больницы скорректировали патологию развития почки у подростка. С помощью робота проведено уже свыше 1000 операций, а вот несовершеннолетних пациентов у «Да Винчи» еще не было.

В железных руках врача сегодня впервые ребенок. Пациенту 14 лет, на здоровье мальчик не жаловался. А вот диспансеризация показала гидронефроз – врожденную патологию развития почки. Если затянуть с операцией при таком диагнозе, то можно остаться без органа.

В данной ситуации вовремя выявлено. Функция почки не страдает. Благодаря малоинвазивности он вернется к активной жизни через месяц. Сергей Коновалов, заведующий урологическим отделением Республиканской детской клинической больницы

Кажущиеся большими на экране клешни робота «Да Винчи» на самом деле размером со спичечную головку. Чтобы провести операцию, врачу достаточно джойстика и микроскопа. И для этого хватает прокола. У ребенка не будет больших шрамов, через 2 часа он сможет встать с кровати, а на следующий день после операции уже выписаться.

Точная хирургия 21-го века. Прецизионная хирургия. Когда операция выполняется без кровопотерь. Выполняется из нетравматических доступов. Сегодня каждый житель республики может получить помощь в клинике БГМУ по лучшим мировым стандартам. Валентин Павлов, ректор БГМУ, доктор медицинских наук

Взрослым при помощи робота провели уже более 1000 операций. Например, Гульсум Давлетова – жительница Казахстана. У 39-летней женщины онкологическое заболевание. Она искала лучшую клинику по всей стране. Выбор пал на Башкортостан. Здесь процесс ее восстановления после операции пройдет быстрее, уверена женщина.

В Казахстане запланировали операцию на февраль, полостную. Я, зная последствия, отказалась. И сюда приехала, чтоб роботом сделали. Гульсум Давлетова