Студенты Башкирии отметили День российских студотрядов

Сегодня в стране отмечается День российских студенческих отрядов. 60 лет назад в стране появились временные трудовые коллективы учащихся вузов и ссузов, работавшие в разных сферах.

Сейчас в Башкортостане насчитывается порядка 3 тысяч студентов, участвующих в движении. Причем сейчас появляются новые направления работы. Например, студенты БГУ готовят к открытию салон красоты. Все внутри они сделали сами. Члены студенческих отрядов там получают скидки на обслуживание и могут работать.