Студенты Башкирии отметили День российских студотрядов

Сегодня в стране отмечается День российских студенческих отрядов. 60 лет назад в стране появились временные трудовые коллективы учащихся вузов и ссузов, работавшие в разных сферах.
Сейчас в Башкортостане насчитывается порядка 3 тысяч студентов, участвующих в движении. Причем сейчас появляются новые направления работы. Например, студенты БГУ готовят к открытию салон красоты. Все внутри они сделали сами. Члены студенческих отрядов там получают скидки на обслуживание и могут работать.
В Уфе собрались представители отрядов со всех уголков республики. Они приняли участие в квест-играх, на площадке хакатона обсудили варианты решения стоящих вопросов. Прошлый год был непростым: студенты не смогли отправиться вожатыми в детские лагеря и поработать проводниками. Однако зимой активно приняли участие в проекте «Снежный десант».