Светлана Хоркина о центре гимнастике в Уфе: «Это будет потрясающий храм спорта»

Сегодня в Уфу прилетела именитая спортсменка Светлана Хоркина. Двукратная олимпийская чемпионка посетила строящийся центр гимнастики. Объект расположен на улице Авроры.
Светлана Хоркина поделилась рекомендациями и пожеланиями на этапе строительства. Также она указала на ряд специфичных моментов при воздвижении спортивного объекта. Ведь гимнастика – технически сложный вид спорта со своими особенностями.
Гимнастка назвала строящийся центр уникальным. Ведь не все подобные объекты в стране имеют гостиничный комплекс и два отдельных зала – хореографии и тренировочный. Кроме этого, по проекту предусмотрено административное здание и трибуны на 500 человек. На сегодня фундамент центра и наружные стены готовы. Сейчас ведутся работы по утеплению фасада, установке стекол и устройству кровли. Срок сдачи спортивного объекта в эксплуатацию – ноябрь текущего года.