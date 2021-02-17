Светлана Хоркина о центре гимнастике в Уфе: «Это будет потрясающий храм спорта»

Светлана Хоркина поделилась рекомендациями и пожеланиями на этапе строительства. Также она указала на ряд специфичных моментов при воздвижении спортивного объекта. Ведь гимнастика – технически сложный вид спорта со своими особенностями.

Есть приспособления – лонжи, которые позволяют облегчить подготовку спортсмена к выполнению того или иного упражнения. Поэтому серьезных замечаний не было. Вы молодцы, и это будет потрясающий храм спорта.

Гимнастка назвала строящийся центр уникальным. Ведь не все подобные объекты в стране имеют гостиничный комплекс и два отдельных зала – хореографии и тренировочный. Кроме этого, по проекту предусмотрено административное здание и трибуны на 500 человек. На сегодня фундамент центра и наружные стены готовы. Сейчас ведутся работы по утеплению фасада, установке стекол и устройству кровли. Срок сдачи спортивного объекта в эксплуатацию – ноябрь текущего года.