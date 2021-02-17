Семен Елистратов: «Не могу поверить, что готовлюсь к чемпионату мира в Уфе»

Триумфатор чемпиона Европы-2021 Семен Елистратов готовится к очередному покорению спортивного олимпа – чемпионату мира в городе Дортдрехт (Нидерланды). Подготовка лидера сборной России проходит в специализированном центре шорт-трека в Уфе. Рядом с олимпийским чемпионом и спортсменами нашей республики также сборная Казахстана – элитным командам всегда нужен спарринг.
Лейка с водой для лучшего скольжения на виражах, а между заездами тепло одетые спортсмены размеренно разговаривают друг с другом. Однако на старте от былой неспешности не остается и следа. Реактивность в шорт-треке – главное. Чтобы разогнаться на максимальной скорости и правильно войти в вираж, да еще и вовремя повернуть, сохранив лидерство, нужна грамотная стратегия. 30-летний Семен Елистратов недавним триумфом в Польше уже в третий раз в карьере подтвердил титул абсолютного чемпиона Европы. К этой победе он готовился в том числе и на родном льду в Уфе. До сих пор радуется, что теперь это возможно.
Рядом с Елистратовым – Дмитрий Мигунов, который после карантина готов присоединиться к сборной России, и шорт-трекисты Башкортостана. Достойную конкуренцию им составляют 14 лидеров сборной Казахстана. В центре отличные условия: высокотехнологичная фильтрация воды и всегда актуальный температурный режим льда. Уфимский лед уникален, аналог ему есть только в Канаде, убежден главный тренер сборной Казахстана Мадыгали Карсыбеков.
На короткой дорожке всего несколько шагов по прямой и сразу крутой поворот. Личный тренер олимпийского чемпиона Семена Елистратова Андрей Максимов учит своих воспитанников в соревновательной суете видеть жизнь. Теперь с появлением специализированного центра шорт-трека имени Семена Елистратова она у ребят обязательно будет победной.