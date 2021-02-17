Семен Елистратов: «Не могу поверить, что готовлюсь к чемпионату мира в Уфе»

Лейка с водой для лучшего скольжения на виражах, а между заездами тепло одетые спортсмены размеренно разговаривают друг с другом. Однако на старте от былой неспешности не остается и следа. Реактивность в шорт-треке – главное. Чтобы разогнаться на максимальной скорости и правильно войти в вираж, да еще и вовремя повернуть, сохранив лидерство, нужна грамотная стратегия. 30-летний Семен Елистратов недавним триумфом в Польше уже в третий раз в карьере подтвердил титул абсолютного чемпиона Европы. К этой победе он готовился в том числе и на родном льду в Уфе. До сих пор радуется, что теперь это возможно.