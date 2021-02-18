В Башкирии мужчина подрался со своим другом и забрал у него деньги

Двое жителей Белорецкого района 31 и 32-летнего возраста средь бела дня распивали спиртное. Когда горячительные напитки закончились, 31-летнему захотелось продолжения. Мужчина стал просить деньги у своего собутыльника, тот отказывался наотрез. Не придя к общему мнению, у приятелей возникла ссора, перетекшая в драку. В ходе драки у 32-летнего мужчины из кармана выпали тысяча сто рублей, что сыграло на руку второму, который к тому же ранее был трижды судим. Взяв деньги, он выбежал из подъезда. Однако далеко убежать не смог.

пресс-служба МВД Башкирии