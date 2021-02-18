В Башкирии женщина перевела лже-целителям крупную сумму денег

Жительница башкирского Салавата попалась на уловки аферистов. В итоге горожанка лишилась крупной суммы денег. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.

Женщина рассказала, что на местном телевидении увидела объявление о снятии порчи и решила воспользоваться данной услугой. Она заплатила мошенникам 158 тысяч рублей, и через какое-то время выяснилось, что ее обманули.