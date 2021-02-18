В Башкирии женщина перевела лже-целителям крупную сумму денег

Жительница башкирского Салавата попалась на уловки аферистов. В итоге горожанка лишилась крупной суммы денег. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.

Фото №1 - В Башкирии женщина перевела лже-целителям крупную сумму денег

Женщина рассказала, что на местном телевидении увидела объявление о снятии порчи и решила воспользоваться данной услугой. Она заплатила мошенникам 158 тысяч рублей, и через какое-то время выяснилось, что ее обманули.

Горожанка обратилась с заявлением в полицию. В настоящее время стражи порядка разыскивают преступников. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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