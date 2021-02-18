Башкирия станет одним из трех регионов, где протестируют приложение «Здоровье»

В России появится несколько мобильных сервисов для предоставления госуслуг. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Правительство готовит к запуску три сервиса: «Здоровье», «Дом» и «Авто».

В Башкирии в числе первых заработает приложение «Здоровье». Оно объединит такие услуги как вызов врача, запись на приём и оформление больничного. Сервис позволит в более простой форме получить нужные услуги. Приложение будет доступно также в Московской и Белгородской областях. В возможности приложения «Дом» войдут услуги голосования собственников, чат жильцов и управляющей компании, подача обращений и жалоб.