Жители Башкирии нашли ядовитую змею в собственной квартире

14 февраля в Салавате семья попала в необычную историю. В их квартиру в доме по улице 30 лет Победы приползла змея.
Как сообщает газета «Выбор», всё началось со странного поведения кошки. Семья принесла из погреба ведро картошки, которое почему-то сильно невзлюбил питомец. Оказалось, что среди овощей затаилась змея.
Жильцы сразу обратились в Муниципальную пожарную охрану. Пока спасатели ехали на вызов, змея успела выползти из ведра и разместиться на полке для обуви. После осмотра незваного гостя, оказалось, что змея ядовитая.
Спасатели предположили, что змейка спряталась в погребе от холода, а потом случайно оказалась в ведре картошки.
Видео и фото: Муниципальная пожарная охрана Салавата.