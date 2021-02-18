Жители Башкирии нашли ядовитую змею в собственной квартире

14 февраля в Салавате семья попала в необычную историю. В их квартиру в доме по улице 30 лет Победы приползла змея.

Как сообщает газета «Выбор», всё началось со странного поведения кошки. Семья принесла из погреба ведро картошки, которое почему-то сильно невзлюбил питомец. Оказалось, что среди овощей затаилась змея.

Жильцы сразу обратились в Муниципальную пожарную охрану. Пока спасатели ехали на вызов, змея успела выползти из ведра и разместиться на полке для обуви. После осмотра незваного гостя, оказалось, что змея ядовитая.

Змея при визуальном осмотре оказалась ядовитой гадюкой. В защитной одежде, крагах с шанцевым инструментом пожарный Ильгам Мусин поймал ее и с соблюдением мер предосторожности вынес из квартиры. Муниципальная пожарная охрана Салавата

Спасатели предположили, что змейка спряталась в погребе от холода, а потом случайно оказалась в ведре картошки.