В Башкирии парень сбил человека, уехал с места ДТП, а потом вернулся

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ, 28-летний уроженец Челябинской области за рулём «Киа Оптима» сбил 46-летнего местного жителя. Пешеход пересекал проезжую часть в неустановленном для этого месте без светоотражающих элементов на одежде.

После произошедшего молодой водитель поспешил скрыться с места ДТП, но через 10 минут, проехав 300 метров, передумал и вернулся. К сожалению, пешехода всё равно спасти не удалось – он скончался в машине скорой помощи.