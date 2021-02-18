В Башкирии парень сбил человека, уехал с места ДТП, а потом вернулся

Накануне, 17 февраля, вечером в Кармаскалинском районе произошла авария. Инцидент зафиксирован на 38 км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк.
Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ, 28-летний уроженец Челябинской области за рулём «Киа Оптима» сбил 46-летнего местного жителя. Пешеход пересекал проезжую часть в неустановленном для этого месте без светоотражающих элементов на одежде.
После произошедшего молодой водитель поспешил скрыться с места ДТП, но через 10 минут, проехав 300 метров, передумал и вернулся. К сожалению, пешехода всё равно спасти не удалось – он скончался в машине скорой помощи.
Причины и все обстоятельства произошедшего предстоит выяснить региональным инспекторам.
Фото: ГИБДД РБ.