«Цель – найти решение»: как жителям Башкирии помогают в центрах «Семья»

В центре «Семья» Илишевского района появилась и новая форма поддержки – оформление социальных контрактов. Встать на учёт по безработице, получить пособие по уходу за ребёнком и даже предотвратить развод – во всём этом помогут специалисты службы «Семья».
Андрей уже три года в одиночку воспитывает четверых детей. Самой младшей – четыре, старшему – 14. Жена ушла из семьи и детьми не интересуется. После развода с супругой научился готовить, стирать, убирать по дому. Ведь помогать ему особо некому: всё приходится делать самому, сын, конечно, основная поддержка, но все же у школьника свои заботы. Есть бабушка, мать Андрея. Иногда приходит помочь с внуками.
Во-многом помогает и служба «Семья»: оформить документы, привезти продукты... Словом, жизнь вроде как идёт. Сейчас вместе со специалистами Центра он собирает документы для того, чтобы устроить младшую в садик. Сам Андрей не трудоустроен, подрабатывает, на хлеб, в целом, хватает.
Служба семьи помогает в решении многих проблем вплоть до трудоустройства. Все услуги бесплатны. Более полутора тысяч граждан получили необходимую помощь за прошедший год. Сюда приходят не только местные жители, но и люди со всего Илишевского района.
Больше двух тысяч различных услуг оказали гражданам района в прошлом году сотрудники Службы семьи. Пять пар удалось спасти от развода благодаря помощи специалистов центра. Поэтому одним из самых важных направлений деятельности службы – психологическая консультация.
Родители и дети – одна из категорий населения, в большей степени нуждающаяся в соцобеспечении. Одним из направлений поддержки центра стало оказание адресной помощи по социальному контракту. Так, например, Залифа с мужем получили средства на ремонт, стройматериалы и мебель. Всего в районе 30 семей находятся на социальном сопровождении.
Служба семьи существует три года. В ней работают шесть специалистов, каждый из них имеет многолетний опыт работы в социальной сфере.