Ректор УГАТУ об объединении с БГУ: «Нужны смелые решения, чтоб быть лучшими»

О слиянии двух крупных столичных вузов – УГАТУ и БГУ – высказался ректор первого Сергей Новиков. По его словам, пришло время смелых решений, которые позволят стать лучшими в научно-образовательной сфере.

Фото №1 - Ректор УГАТУ об объединении с БГУ: «Нужны смелые решения, чтоб быть лучшими»

«Мы не должны быть загублены ретроградным мышлением — это когда выступаешь против технического прогресса, против внедрения чего-то нового. УГАТУ и БГУ ﻿- достаточно хорошие средние вузы. А мы хотим быть лучшими. Для этого нужны смелые решения»

Сергей Новиков, ректор УГАТУ

Ректор признается, что за последние десять лет количество студентов вуза планомерно сокращается. Сейчас убыль составила пять тысяч человек. На данный момент, по мнению Новикова, решить данную проблему можно только с помощью слияния вузов.

«За десять лет мы потеряли около пяти тысяч студентов. По сравнению с Татарстаном, у нас финансирование на одного ученого меньше в два раза. Мы должны бороться за финансирование. Программа «Приоритет 2030» новая, но отвергать ее заранее — неправильно»

Сергей Новиков, ректор УГАТУ

Он обратился к тем, кто критикует идею объединения УГАТУ и БашГУ с просьбой предложить более эффективное решение реорганизации системы высшего образования Башкирии.

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