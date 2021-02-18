Ректор УГАТУ об объединении с БГУ: «Нужны смелые решения, чтоб быть лучшими»

«За десять лет мы потеряли около пяти тысяч студентов. По сравнению с Татарстаном, у нас финансирование на одного ученого меньше в два раза. Мы должны бороться за финансирование. Программа «Приоритет 2030» новая, но отвергать ее заранее — неправильно»

Сергей Новиков, ректор УГАТУ