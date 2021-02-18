Ректор УГАТУ об объединении с БГУ: «Нужны смелые решения, чтоб быть лучшими»

О слиянии двух крупных столичных вузов – УГАТУ и БГУ – высказался ректор первого Сергей Новиков. По его словам, пришло время смелых решений, которые позволят стать лучшими в научно-образовательной сфере.
Ректор признается, что за последние десять лет количество студентов вуза планомерно сокращается. Сейчас убыль составила пять тысяч человек. На данный момент, по мнению Новикова, решить данную проблему можно только с помощью слияния вузов.
Он обратился к тем, кто критикует идею объединения УГАТУ и БашГУ с просьбой предложить более эффективное решение реорганизации системы высшего образования Башкирии.