Советник главы Башкирии Руслан Казыханов об объединении вузов: «Стоит задача — стать заметными»

Слияние вузов в мировой практике – обычное явление, считает советник Главы Башкирии по науке Руслан Казыханов. Он высказал свое мнение по поводу объединения УГАТУ и БГУ на пресс-завтраке газеты «Коммерсантъ-Башкортостан».

Фото №1 - Советник главы Башкирии Руслан Казыханов об объединении вузов: «Стоит задача — стать заметными»

Казыханов уверен, что слияние поможет Башкирии стать заметней на научной карте мира, так как сейчас ситуация складывается иначе. Он сообщил, что в авиационном университете снижается научная деятельность. По его мнению, слияние помогло бы привлечь больше средств для занятий наукой.

«Сегодня идея больших университетов обсуждается в Томской, в Тюменской областях, в Челябинске. Все хотят быть в тренде, не от хорошей жизни, все хотят конкурировать. Университет — не просто подготовка кадров, это партнер государство и бизнеса в части развития науки, образования, новых идей для бизнеса. Программа 20-30 должна выявить 10 вузов, в том числе мирового уровня. Планка верхняя по объемам привлекаемых денег снята. Необходимо привлекать иностранных студентов, возвращать наших ученых с мировым именем. Академический рекрутинг — то, чем нужно заниматься. Масштабы сегодняшних вузов республики не позволяют этим заниматься. Объем науки в УГАТУ снижается. В наших вузах от 250 до 400 тысяч рублей в год на одного научного сотрудника, а в других регионах в ведущих вузах — до миллиона. Стоит задача — стать заметной нашей республике на карте России в этой части».

Руслан Казыханов

Он также рассказал, что в 1990 годы российские университеты опережали Китай в части качества научных исследований, то к 2030 году имеющимися темпами развития, отставание может увеличиться до 40 раз.

«По трем главным институциональным рейтингам мы видим, что 68 вузов, которые сейчас входят в Топ 100 этих рейтингов, это вузы — профильные, в которых развито междисциплинарное направление. Сегодня отраслевому университету сегодня заметным на научной карте мира»

Руслан Казыханов

Докладчик привел в пример Францию, где в 1968 году разукрупнили университеты, поняв, что мелкие университеты просто теряются. В начале 2010 года здесь была запущена программы по созданию 20 крупных университетов. Аналогичная тенденция была в Дании.

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