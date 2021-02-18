Советник главы Башкирии Руслан Казыханов об объединении вузов: «Стоит задача — стать заметными»

Слияние вузов в мировой практике – обычное явление, считает советник Главы Башкирии по науке Руслан Казыханов. Он высказал свое мнение по поводу объединения УГАТУ и БГУ на пресс-завтраке газеты «Коммерсантъ-Башкортостан».
Казыханов уверен, что слияние поможет Башкирии стать заметней на научной карте мира, так как сейчас ситуация складывается иначе. Он сообщил, что в авиационном университете снижается научная деятельность. По его мнению, слияние помогло бы привлечь больше средств для занятий наукой.
Он также рассказал, что в 1990 годы российские университеты опережали Китай в части качества научных исследований, то к 2030 году имеющимися темпами развития, отставание может увеличиться до 40 раз.
Докладчик привел в пример Францию, где в 1968 году разукрупнили университеты, поняв, что мелкие университеты просто теряются. В начале 2010 года здесь была запущена программы по созданию 20 крупных университетов. Аналогичная тенденция была в Дании.