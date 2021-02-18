Советник главы Башкирии Руслан Казыханов об объединении вузов: «Стоит задача — стать заметными»

«Сегодня идея больших университетов обсуждается в Томской, в Тюменской областях, в Челябинске. Все хотят быть в тренде, не от хорошей жизни, все хотят конкурировать. Университет — не просто подготовка кадров, это партнер государство и бизнеса в части развития науки, образования, новых идей для бизнеса. Программа 20-30 должна выявить 10 вузов, в том числе мирового уровня. Планка верхняя по объемам привлекаемых денег снята. Необходимо привлекать иностранных студентов, возвращать наших ученых с мировым именем. Академический рекрутинг — то, чем нужно заниматься. Масштабы сегодняшних вузов республики не позволяют этим заниматься. Объем науки в УГАТУ снижается. В наших вузах от 250 до 400 тысяч рублей в год на одного научного сотрудника, а в других регионах в ведущих вузах — до миллиона. Стоит задача — стать заметной нашей республике на карте России в этой части».

Руслан Казыханов