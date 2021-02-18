Башкирия перейдёт на раздельный сбор мусора

Власти Башкирии сообщили, что республика переходит на раздельный сбор мусора. Это отметил премьер-министр РБ Андрей Назаров.
В республике стартовал второй этап «мусорной реформы». Жителей Башкирии начнут переводить на раздельный сбор мусора, а региональные операторы начнут улучшение имеющихся мусороперерабатывающих полигонов.
Так, в Стерлитамаке начнут производить топливо, которое уменьшит потребление газа и угля. То есть, гореть оно будет без вреда для окружающей среды. Андрей Назаров отмечает, что это позволит сократить объем захоронения мусора на треть.