Башкирия перейдёт на раздельный сбор мусора

В целом, могу сказать, что в результате перехода к комплексной переработке мусора объем захораниваемых отходов в республике в течение года сократится на треть. Поэтому наращивать усилия в этой области мы будем и дальше. Кроме того, мы ликвидировали в республике более тысячи несанкционированных свалок и в два раза увеличили парк мусоровозов. А еще мы полностью заменили мусорные баки старого образца на евроконтейнеры — они из пластика и не ржавеют.

Андрей Назаров, премьер-министр Башкирии