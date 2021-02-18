Башкирия перейдёт на раздельный сбор мусора

Власти Башкирии сообщили, что республика переходит на раздельный сбор мусора. Это отметил премьер-министр РБ Андрей Назаров.

Фото №1 - Башкирия перейдёт на раздельный сбор мусора

В республике стартовал второй этап «мусорной реформы». Жителей Башкирии начнут переводить на раздельный сбор мусора, а региональные операторы начнут улучшение имеющихся мусороперерабатывающих полигонов.

Так, в Стерлитамаке начнут производить топливо, которое уменьшит потребление газа и угля. То есть, гореть оно будет без вреда для окружающей среды. Андрей Назаров отмечает, что это позволит сократить объем захоронения мусора на треть.

В целом, могу сказать, что в результате перехода к комплексной переработке мусора объем захораниваемых отходов в республике в течение года сократится на треть. Поэтому наращивать усилия в этой области мы будем и дальше. Кроме того, мы ликвидировали в республике более тысячи несанкционированных свалок и в два раза увеличили парк мусоровозов. А еще мы полностью заменили мусорные баки старого образца на евроконтейнеры — они из пластика и не ржавеют.

Андрей Назаров, премьер-министр Башкирии 
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