Преподаватели вузов Башкирии: абитуриенты уезжают из-за отсутствия рабочих мест в регионе

Зиганур Фазуллин, декан факультета математики и информационных технологий, доктор физико-математических наук, профессор БашГУ, прокомментировал слияние двух университетов – БашГУ и УГАТУ. По словам профессора, абитуриенты уезжают из региона из-за отсутствия рабочих мест.

Перспективные абитуриенты уезжают в Москву и Санкт-Петербург, где легко устраиваются в передовые компании. Зачастую выпускники вузов уходят из науки, так как сразу после выпуска находят работу на 40 тысяч рублей. А вот аспирантам придётся много лет работать, чтобы дойти до таких сумм.

А Флюр Исмагилов, заведующий кафедрой электромеханики УГАТУ, профессор, поделился наоборот успешным опытом. Благодаря большому количеству коммерческих контрактов аспиранты могут получать около 60-70 тысяч рублей. К тому же, их часто приглашают в зарубежные вузы на стажировки.

Например, идут переговоры с концерном «Сухой» о контракте на 1,5 млн рублей. Но успешность таких переговоров, по мнению профессора, во многом зависит от доверия к бренду вуза. У УГАТУ — сильный бренд, и не хотелось бы его терять.