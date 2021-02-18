Стала известна причина объединения в один вуз именно УГАТУ и БГУ

«На текущий момент, насколько мне известно, на этот мегагрант — на создание университета мирового уровня, претендует три региона страны, включая Башкирию. Причем, претендуем мы не так, что просто выразили свое желание получить эти деньги, нет. Получить эти деньги выразили многие регионы. Однако предметное обсуждение, согласование с высшим руководством страны на таком уровне — оно только у нас и еще у двух регионов»

Азат Бадранов