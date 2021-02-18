Стала известна причина объединения в один вуз именно УГАТУ и БГУ

Названа причина, по которой УГАТУ и БГУ было принято объединить в одно учебное заведение. Дело в том, что остальные крупные столичные вузы являются отраслевыми, то есть их учредителями являются различные ведомства. Например, БГМУ – к Минздраву России, а БГАУ – к федеральному Минсельхозу.

Фото №1 - Стала известна причина объединения в один вуз именно УГАТУ и БГУ

Подробнее о причинах слияния вузов рассказал вице-премьер республиканского правительства Азат Бадранов. Он отметил, что объединение учебных заведений – это не новшество, а обычная практика на сегодняшний день.

«В высшем образовании идут процессы интеграции, объединения вузов. Поэтому мы не исключаем, что условно завершится «Программа 2030», будут объединены два вуза и дальше этот интеграционный процесс остановится. Поэтому необходимо начинать. Сегодня мы видим эти инструменты, что мы можем объединить два вуза, соответствовать критериям программы, критериям гранта на создание университета мирового уровня. Мы должны заявляться».

Азат Бадранов

По словам вице-премьера башкирского правительства, в одном из регионов страны сейчас идет процесс объединения сразу шести вузов.

«На текущий момент, насколько мне известно, на этот мегагрант — на создание университета мирового уровня, претендует три региона страны, включая Башкирию. Причем, претендуем мы не так, что просто выразили свое желание получить эти деньги, нет. Получить эти деньги выразили многие регионы. Однако предметное обсуждение, согласование с высшим руководством страны на таком уровне — оно только у нас и еще у двух регионов»

Азат Бадранов
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