Стала известна причина объединения в один вуз именно УГАТУ и БГУ

Названа причина, по которой УГАТУ и БГУ было принято объединить в одно учебное заведение. Дело в том, что остальные крупные столичные вузы являются отраслевыми, то есть их учредителями являются различные ведомства. Например, БГМУ – к Минздраву России, а БГАУ – к федеральному Минсельхозу.
Подробнее о причинах слияния вузов рассказал вице-премьер республиканского правительства Азат Бадранов. Он отметил, что объединение учебных заведений – это не новшество, а обычная практика на сегодняшний день.
По словам вице-премьера башкирского правительства, в одном из регионов страны сейчас идет процесс объединения сразу шести вузов.