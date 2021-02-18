В Башкирии количество зараженных коронавирусом превысило 27 тысяч

Стали известны актуальные данные по зараженным коронавирусом в Башкирии. Так, за сутки было выявлено 152 пациента с подтверждённым COVID-19.

Общее количество зараженных за всё время пандемии в Башкирии достигло уже 27 146 человек. При этом полностью выздоровел 21 461 пациент. За сутки этот показатель увеличился на 168 человек.

Одновременно болеют 5474 пациентов. Из них 264 человека лечатся в стационарах республики, а 5210 с лёгкой формой заболевания выздоравливают дома.