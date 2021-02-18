Ушёл из жизни исполнитель главной роли в фильме «Ирония судьбы»

На 83 году жизни ушёл из жизни актёр Андрей Мягков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МХТ имени Чехова, где служил актёр.
Андрей Мягков скончался в ночь на 18 февраля. Причина смерти пока не сообщается. Однако известно, что актёр ушёл из жизни дома.
Всенародную любовь и известность Андрею Мягкову принесли роли в таких культовых фильмах, как «Ирония судьбы, или С легким паром», «Служебный роман», «Гараж». Кроме того, актёр сыграл в таких знаменитых фильмах, как «Братья Карамазовы», «Дни Турбиных», «Жестокий романс» и многих других.
Также на протяжении всей жизни актёр занимался активной театральной деятельностью.