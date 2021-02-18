Ушёл из жизни исполнитель главной роли в фильме «Ирония судьбы»

Всенародную любовь и известность Андрею Мягкову принесли роли в таких культовых фильмах, как «Ирония судьбы, или С легким паром», «Служебный роман», «Гараж». Кроме того, актёр сыграл в таких знаменитых фильмах, как «Братья Карамазовы», «Дни Турбиных», «Жестокий романс» и многих других.