В Уфе при горении бревенчатого дома пострадал мужчина

17 февраля поздно вечером в Уфе произошёл серьёзный пожар. Огонь тушили по повышенному рангу.

Фото №1 - В Уфе при горении бревенчатого дома пострадал мужчина

Как сообщает пресс-служба МЧС по РБ, огнём охватило бревенчатый дом. Так как существовал серьёзный риск возгорания соседнего дома, был объявлен ранг пожара №2. К счастью, возгорание удалось вовремя ликвидировать.

Наблюдалось горение одноэтажного деревянного дома. В связи с угрозой перехода на соседний дом был объявлен ранг пожара №2. На месте тушения организовали штаб и два боевых участка. Поданы стволы на тушение и защиту. Пожар удалось ликвидировать.

пресс-служба МЧС по РБ 

В огне пострадал 60-летний мужчина. Его доставили в больницу, а после оказания медицинской помощи отпустили домой. Тушили пожар 26 человек личного состава и 8 единиц техники. Причина произошедшего устанавливается.

Фото: МЧС по РБ. 

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