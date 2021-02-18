В Уфе при горении бревенчатого дома пострадал мужчина

Наблюдалось горение одноэтажного деревянного дома. В связи с угрозой перехода на соседний дом был объявлен ранг пожара №2. На месте тушения организовали штаб и два боевых участка. Поданы стволы на тушение и защиту. Пожар удалось ликвидировать.

пресс-служба МЧС по РБ