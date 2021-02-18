Школьника из Уфы осудят за показ порно на уроке

17-летний подросток предстанет перед судом за показ порнографического фильма на уроке в одной из школ Южно-Сахалинска. Инцидент произошёл ещё в апреле 2020 в разгар дистанционного обучения в школах.

На школьника завели уголовное дело по статье «публичная демонстрация порнографических материалов» (ст.242 УК РФ). Подросток с помощью друга подключился к конференции на уроке химии в программе Zoom и вывел на экран изображение порнографического фильма.