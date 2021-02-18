В прокуратуре Башкирии подвели итоги работы за 2020 год

Прокуратура Башкортостана вернула в прошлом году 47 млн. рублей страховых и стимулирующих выплат медработников. Об этом на заседании коллегии ведомства сообщил прокурор республики Владимир Ведерников. Он отметил, что в 2020 году чаще всего прокуроры занимались вопросами защиты прав граждан в системах медицинского обслуживания и трудовых отношений.