В прокуратуре Башкирии подвели итоги работы за 2020 год

Прокуратура Башкортостана вернула в прошлом году 47 млн. рублей страховых и стимулирующих выплат медработников. Об этом на заседании коллегии ведомства сообщил прокурор республики Владимир Ведерников. Он отметил, что в 2020 году чаще всего прокуроры занимались вопросами защиты прав граждан в системах медицинского обслуживания и трудовых отношений.
Прокуратура выявила 282 работодателя, которые накопили долги по зарплате на общую сумму 1,5 млн рублей. Более половины долгов ликвидированы после вмешательства сотрудников ведомства. Также продолжится контроль за ситуацией по безработице.