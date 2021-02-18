На трассе в Башкирии брошенные щенята греют мертвого котенка

В Башкирии местные жители стали свидетелями душераздирающей картины. На трассе неизвестные в лютый мороз выбросили целую коробку животных, которые замерзают от холода.

Все произошло на въезде в село Старый Бурибай в Хайбуллинском районе республики. Неизвестные люди привезли в поле коробку с животными. Спустя некоторое время пушистые малыши выбрались на волю: четверо щенят и двое котят.

Как сообщают очевидцы, один из котят вскоре умер. Теперь оставшиеся в живых щенки и котенок пытаются согреть замерзшее животное. По всей видимости, они еще верят, что котенок проснется.

Местные жители просят неравнодушных людей по возможности забрать животных к себе домой хотя бы временно. Есть проблема: щенки и котенок крайне недоверчиво относятся к людям и постоянно убегают в поле, избегая контактов.