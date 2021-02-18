В Башкирии стартовала подготовка к акции «Бессмертный полк»

25 знамен дивизий и полков, сформированных в республике в годы Великой Отечественной войны, и штандарты 10 фронтов пронесут по улицам Уфы во время шествия «Бессмертного полка». Патриотическая акция намечена на 9 мая.

Оргкомитет уже начал работу. Сегодня в правительстве прошло заседание регионального штаба. Если не помешает пандемия, в марше ожидается участие свыше 130 тысяч человек. Шествие будет организовано с учетом требований Роспотребнадзора к массовым мероприятиям: 1,5 метра между шеренгами и 2 метра между колонн.