В Башкирии стартовала подготовка к акции «Бессмертный полк»

25 знамен дивизий и полков, сформированных в республике в годы Великой Отечественной войны, и штандарты 10 фронтов пронесут по улицам Уфы во время шествия «Бессмертного полка». Патриотическая акция намечена на 9 мая.

Оргкомитет уже начал работу. Сегодня в правительстве прошло заседание регионального штаба. Если не помешает пандемия, в марше ожидается участие свыше 130 тысяч человек. Шествие будет организовано с учетом требований Роспотребнадзора к массовым мероприятиям: 1,5 метра между шеренгами и 2 метра между колонн.

Мы взяли фотокопии из Музея вооруженных сил. Сейчас такие же копии будут пронесены по улицам Уфы. Мы воссоздадим атмосферу послевоенного парада. 

Рамиль Рахимов, руководитель регионального отделения Российского исторического общества в Республике Башкортостан
Фото №1 - В Башкирии стартовала подготовка к акции «Бессмертный полк»

Мы надеемся, что мы сможем провести полк традиционно, чтобы каждый житель мог взять потрет своего ветерана, встать в полк и пройти по улицам своего города или района, чтобы отдать дань уважения.

Вадим Курилов, руководитель регионального штаба движения «Бессмертный полк России»
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