Появились подробности пожара в Башкирии, в котором погибла 32-летняя женщина

Накануне, 17 февраля, в Давлеканово произошёл страшный пожар. В огне трагически погибли 32-летняя девушка.
Пожар произошёл в двухквартирном доме по улице Набережной. Пожарным удалось за 17 минут полностью ликвидировать возгорание. Однако без жертв не обошлось.
Огонь унёс жизнь 32-летней девушки, которая проживала в одной из квартир. Соседка умершей не может сдержать слёз.
Жители соседних домов отмечают, что девушка имела инвалидность. Точная причина страшной трагедии пока неизвестна.
Фото: соцсети.