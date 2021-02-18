Появились подробности пожара в Башкирии, в котором погибла 32-летняя женщина

Накануне, 17 февраля, в Давлеканово произошёл страшный пожар. В огне трагически погибли 32-летняя девушка.

Фото №1 - Появились подробности пожара в Башкирии, в котором погибла 32-летняя женщина

Пожар произошёл в двухквартирном доме по улице Набережной. Пожарным удалось за 17 минут полностью ликвидировать возгорание. Однако без жертв не обошлось.

Огонь унёс жизнь 32-летней девушки, которая проживала в одной из квартир. Соседка умершей не может сдержать слёз.

Погибла девушка! Наша соседка! Это страшно, я представить не могу что чувствует мать, ещё и потерявшая дом. Я сама когда-то похоронила дочь... Мне знакомо это ужасное состояние.

соседка погибшей 

Жители соседних домов отмечают, что девушка имела инвалидность. Точная причина страшной трагедии пока неизвестна.

Фото: соцсети. 

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