В Башкирии спустя 12 лет достроят проблемный дом

В Благовещенске достроят долгострой. Объект начали возводить в начале 2000-х, но в 2008 году заморозили. И вот работы при поддержке Правительства и Фонда жилищного строительства возобновили. Возвели несколько этажей. Сейчас утепляют фасад, внутри прокладывают электрику, устанавливают окна.
Этаж за этажом. Строители утепляют дом, который замерзал 12 лет. Установили утеплители, после – покраска. С 2008 года дом был заброшенным. Тогда успели возвести меньше половины этажей. Стройку заморозили. В прошлом году работы возобновили. Провели экспертизу, откорректировали проект.
Пострадавших дольщиков у этого долгостроя нет. Продажи тогда – ещё на первом этапе не успели запустить.
Квартиры будут сдаваться в получистовой отделке. То есть здесь осталась штукатурка, водоснабжение и электрика. Квартиры уже покупают, цены – средние по рынку. Около 40 тысяч за квадратный метр. Специалисты уверяют: дом по адресу: Комарова, 13 больше не получит статус долгостроя.