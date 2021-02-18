В Башкирии спустя 12 лет достроят проблемный дом

В Благовещенске достроят долгострой. Объект начали возводить в начале 2000-х, но в 2008 году заморозили. И вот работы при поддержке Правительства и Фонда жилищного строительства возобновили. Возвели несколько этажей. Сейчас утепляют фасад, внутри прокладывают электрику, устанавливают окна.

Этаж за этажом. Строители утепляют дом, который замерзал 12 лет. Установили утеплители, после – покраска. С 2008 года дом был заброшенным. Тогда успели возвести меньше половины этажей. Стройку заморозили. В прошлом году работы возобновили. Провели экспертизу, откорректировали проект.

Влажность, погодные условия, разница температур. Денис Пимонов, мастер общестроительного участка строительного управления №1

Пострадавших дольщиков у этого долгостроя нет. Продажи тогда – ещё на первом этапе не успели запустить.

В подвале многоэтажки строители планируют закончить работы в ближайшее время. Почти завершены и подъезды. Никита Дмитриев, заместитель главы администрации Благовещенского района по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

Подъезды сделаны, квартиры делаем. Работаем с осени по графику с 8:00 до 18:00. Сергей Богданов, электромонтажник